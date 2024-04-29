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Nazan Öncel Türkiye turnesinin startını verdi 

Besteleriyle ve söylediği şarkılarla milyonların gönlünde taht kuran pop müziğinin divası Nazan Öncel, önceki akşam KerkiSolfej organizasyonu ve Kral Pop Medya sponsorluğunda Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahne aldı.

Nazan Öncel Türkiye turnesinin startını verdi 

Programına “Seni Bugün Görmem Lazım” şarkısıyla başlayan Nazan Öncel, yeni ve geçmişten günümüze dillere pelesenk olmuş zamansız şarkılarını dinlemeye gelen binlerce seveniyle hep bir ağızdan seslendirdi. Muhteşem yorumunun yanı sıra sahnedeki enerjisi ve danslarıyla da geceye renk katan Öncel, harika performansıyla dakikalarca ayakta alkışlandı.

Nazan Öncel Türkiye turnesinin startını verdi 

“Ayaklarımda babetlerimle çocuk yaşta sahneye çıktığımda eğer kazara popüler bir figür olarak sizlerle tanışsaydım adım küçük Nazan’a çıkacaktı direkten dönmüşüm, sokak kızı olmuşum. Şarkılarla aramızda sağlam bir asma köprü kurarak hep beraber bugünlere geldik; ne yaptıysak beraber yaptık” dedi. Konuşmasının ardından hayranlarının tezahüratları eşliğinde “Sokak Kızı” şarkısını seslendiren Nazan Öncel, konser alanını hınca hınç dolduran kalabalığa unutulmaz bir gece yaşattı. 

Nazan Öncel Türkiye turnesinin startını verdi 

Konser turnesine devam eden Öncel, 10 Mayıs’ta Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde, 13 Mayıs’ta Gaziantep GAÜN Mavera KSM’de, 16 Mayıs’ta Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava’da, 27 Mayıs’ta İzmir Kültürpark Açıkhava’da, 14 Haziran’da Ankara Atılım’da, 17 Haziran’da Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda, 30 Haziran’da ise Antalya Açıkhava’da sahne alacak.

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