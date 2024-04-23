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Ebru Gündeş Mücevher İhracatçıları Birliği’nin gala gecesinde unutulmaz akşam yaşattı

Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Mücevher Tasarım Yarışması’nın kazananları Wow İstanbul Hotel’de gerçekleşen gala gecesinde ödüllerini aldı. ‘Reborn Mücevherin Sonsuz Döngüsü’ temasıyla gerçekleşen tasarım yarışmasında ilk üçe giren yarışmacıların ödüllerinin sahibi olduğu akşamın finalinde sahne alan Ebru Gündeş, misafirlere keyif dolu bir akşam yaşattı.

Ebru Gündeş Mücevher İhracatçıları Birliği’nin gala gecesinde unutulmaz akşam yaşattı

Türkiye'nin farklı illerinden katılımcıların olduğu 409 başvurudan seçilen 10 finalist tasarımlarını gala akşamında muhteşem bir defileyle sergilediler.

Ebru Gündeş Mücevher İhracatçıları Birliği’nin gala gecesinde unutulmaz akşam yaşattı

Yarışmada ilk üçe giren tasarımlardan birincilik ödülünü Yasemin Ladin Subaşı ‘Neomenia’ adlı tasarımıyla, ikincilik ödülünü İbrahim Burak Önal ‘Varoluşun Şifresi’ adlı tasarımıyla, üçüncülük ödülünü ise Eylül Candoğan ‘Su İyesi’ adlı tasarımıyla ödüllerini Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe’den aldı.

Ebru Gündeş Mücevher İhracatçıları Birliği’nin gala gecesinde unutulmaz akşam yaşattı

Birinci 200 Bin TL, ikinci 125 Bin TL, üçüncü ise 75 bin TL ödülü kazandı. MİB Başkanı Burak Yakın, tüm katılımcıları tebrik ederek, her biri birbirinden yaratıcı tasarımların arasından binbir emekle seçim yapan jüri üyelerine ve tasarımların hayata geçmesinde büyük katkı sağlayan tasarımcılara teşekkür etti ve emeği geçenlere plaketleri verildi. Ayrıca gecede mücevher sektöründe büyük emeği olan ustalar da anılarak, ustalara saygı ödül töreniyle plaketleri takdim edildi.

Ebru Gündeş Mücevher İhracatçıları Birliği’nin gala gecesinde unutulmaz akşam yaşattı

EBRU GÜNDEŞ GECEDE MÜCEVHER GİBİ PARLADI

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, gala gecesinde sahne alarak misafirlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Ebru Gündeş Mücevher İhracatçıları Birliği’nin gala gecesinde unutulmaz akşam yaşattı

Geçmişten günümüze sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, taşlarla süslü siyah tulumuyla çok şıktı.

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