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Ebru Gündeş'ten radikal karar! Beni artık unutun

Ebru Gündeş, ödül töreni davetlerinden rahatsız olduğunu belirterek "Bir süredir olduğu gibi bundan sonra da ödül törenlerine katılmayacağım. Aday gösterilmemin de ödül almamın da uygun olmadığını düşünüyorum" dedi.

Ebru Gündeş'ten radikal karar! Beni artık unutun

Güçlü sesi ve sahne performanslarıyla adından söz ettiren başarılı sanatçı Ebru Gündeş, bir süredir olduğu gibi bundan sonra da hiçbir ödül törenine katılmayacağını söyledi.

Ebru Gündeş'ten radikal karar! Beni artık unutun

"ADAY GÖSTERİLMEMİN DE ÖDÜL ALMANIN DA UYGUN OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Ödül törenlerinden gelen tekliflerin ardından Instagram hesabından yazılı bir açıklama yapan Ebru Gündeş, "Her yıl olduğu gibi, eylül ayının gelmesiyle birlikte ödül tören, organizasyonlarının davetleri başladı. Yıllardır sayısını hatırlamadığım kadar çok ödüle layık görülmüş olmaktan dolayı yaşadığım mutluluk tabii ki çok büyük. Ancak bir süredir olduğu gibi bundan sonra da ödül törenlerine katılamayacağım için aday gösterilmemin de ödül almamın da uygun olmadığını düşünüyorum. Mesleğinde 30 yılını devirmiş bir sanatçı olarak bu ödüllerin ödüllerle daha fazla motive olacak kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla buluşmasının daha doğru olduğu kanaatindeyim. Anlayışınıza ve ricam hassasiyetle yaklaşacak olan herkese şimdiden teşekkür ederim." dedi. 

Ebru Gündeş'ten radikal karar! Beni artık unutun

 

 

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