Demet Akalın, Ebru Gündeş'i kulisinde ziyaret etti

Ebru Gündeş, Bodrum Günay Restaurant'ta sahne aldı. Demet Akalın da dinlemeye gitti.

Akalın, kuliste Gündeş ile çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaşarak, "Aşk" notunu düştü.

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