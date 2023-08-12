  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Demet Akalın, Ebru Gündeş'i kulisinde ziyaret etti

Demet Akalın, Ebru Gündeş'i kulisinde ziyaret etti. İşte detaylar...

Demet Akalın, Ebru Gündeş'i kulisinde ziyaret etti

Ebru Gündeş, Bodrum Günay Restaurant'ta sahne aldı. Demet Akalın da dinlemeye gitti. 

Demet Akalın, Ebru Gündeş'i kulisinde ziyaret etti

Akalın, kuliste Gündeş ile çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaşarak, "Aşk" notunu düştü. 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Demet Akalın kıyafetini eleştirenlere sert tepki gösterdi!
  Magazin

Demet Akalın kıyafetini eleştirenlere sert tepki gösterdi!

Demet Akalın’dan anlamlı konser
  Magazin

Demet Akalın’dan anlamlı konser

Demet Akalın, 'Yaşlanmışsın' diyen takipçisine verdiği cevapla şaşırttı
  Magazin

Demet Akalın, 'Yaşlanmışsın' diyen takipçisine verdiği cevapla şaşırttı

Bodrum'da fiyatları eleştiren Demet Akalın öyle bir şey yaptı ki!
  Magazin

Bodrum'da fiyatları eleştiren Demet Akalın öyle bir şey yaptı ki!

Demet Akalın’lı yeni Çetmen reklam filmi yayında!
  Güncel

Demet Akalın’lı yeni Çetmen reklam filmi yayında!

Demet Akalın Yalı Çapkını yüzünden çılgına döndü
  Magazin

Demet Akalın Yalı Çapkını yüzünden çılgına döndü