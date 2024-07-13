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Demet Akalın "Bavulla pilav taşıyoruz" dedi! Sebebini ilk kez açıkladı

Bodrum Club Catamaran’da sahne alan Demet Akalın, turizm sektöründeki fiyatları şişiren uyanık esnafı "Yapmayın, insanlar Yunanistan’a kaçıyor" diye uyardı. Akalın, bavulda yağsız pilav taşımasının nedenini de ilk kez açıkladı.  

Demet Akalın "Bavulla pilav taşıyoruz" dedi! Sebebini ilk kez açıkladı

Demet Akalın, önceki gece Bodrum Club Catamaran’da sahne aldı. Bordum-Çeşme arasında mekik dokuyan Akalın, “Bodrum ile Çeşme arasında gidip geliyoruz. Koşturuyoruz. Yollarda uyuyorum. Hiç yorulmuyorum. Güzel gidiyor” dedi. 

Demet Akalın "Bavulla pilav taşıyoruz" dedi! Sebebini ilk kez açıkladı

Yarın bikinili-mayolu bir klip çekeceğini belirten Akalın, diğer bir klibini de Eylül’de Miami’de çekeceğini söyledi. 

Demet Akalın "Bavulla pilav taşıyoruz" dedi! Sebebini ilk kez açıkladı

“BAVULLA PİLAV TAŞIYORUZ” 

Şu andaki kilosundan memnun olduğunu ifade eden Demet Akalın, “Kilolu olduğum dönemimde hiç kimseyi görmek istemiyordum. Fotoğraf bile çektirmek istemiyordum. Geçen yıl bayağı bir sıkıntı yaşadım. Ben Okan kadar diyet yapsam 32 bedenle mankenliğe geri dönerim. O biraz abartıyor. Bavullarda bile yağsız pilav taşıyoruz” diye konuştu. 

Demet Akalın "Bavulla pilav taşıyoruz" dedi! Sebebini ilk kez açıkladı

“DELİ DELİ FİYATLAR BANA DA DENK GELİYOR” 

Sezonun biraz sönük geçtiğinin hatırlatılması üzerine konuşan Akalın “Sanatçılar ve esnaf olarak bizim üzerimize büyük bir görev düşüyor. Enflasyon, ekonomik kriz her şey olabilir ama biraz işin dozunu kaçırmamak gerekiyor. Bazen bana da o fiyatlar denk geliyor. Deli deli aptal aptal fiyatlar. Ama makul yerler daha çoğunlukta. Bu iş kötüye gidecek. Bütün turizm hepsi birbirine bağlı. Bir tanesi kırıklık yaparsa işlerin dengesi değişiyor. Geçen hafta Çeşme’de Özcan Deniz ve ben sahne açabildim. Bu mekanları sanatçıların dolduramaması değil insan yok. Şişirilmiş fiyatları düzene sokmak gerekiyor. Herkes Yunanistan’a kaçıyor” dedi.

Demet Akalın "Bavulla pilav taşıyoruz" dedi! Sebebini ilk kez açıkladı

 

 

 

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