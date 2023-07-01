Demet Akalın, 'Yaşlanmışsın' diyen takipçisine verdiği cevapla şaşırttı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, bayram konserlerine devam ediyor.



Şarkıcı, Vogue Hotel'deki sahnesinden sonra kulisten çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaştı.

Akalın, "Abla yaşlanmışsın ya, kusura bakma söylemem lazım" yorumuna, "Kusura bakma bende bir şey söyleyeyim mi? Bu çirkinlikle aç karnına g.tüme ye" karşılığını verdi.

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