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Demet Akalın, 'Yaşlanmışsın' diyen takipçisine verdiği cevapla şaşırttı

Demet Akalın, 'Yaşlanmışsın' diyen takipçisine verdiği cevapla şaşırttı. İşte haberin detayları...

Demet Akalın, 'Yaşlanmışsın' diyen takipçisine verdiği cevapla şaşırttı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, bayram konserlerine devam ediyor.

Demet Akalın, 'Yaşlanmışsın' diyen takipçisine verdiği cevapla şaşırttı
Şarkıcı, Vogue Hotel'deki sahnesinden sonra kulisten çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaştı.

Demet Akalın, 'Yaşlanmışsın' diyen takipçisine verdiği cevapla şaşırttı

Akalın, "Abla yaşlanmışsın ya, kusura bakma söylemem lazım" yorumuna, "Kusura bakma bende bir şey söyleyeyim mi? Bu çirkinlikle aç karnına g.tüme ye" karşılığını verdi.Demet Akalın, 'Yaşlanmışsın' diyen takipçisine verdiği cevapla şaşırttı

 

 

 

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