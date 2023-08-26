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Tekne kazasıyla ölümden dönen Demet Akalın vücudundaki yaraları yayınladı

Tekne kazasıyla ölümden dönen Demet Akalın vücudundaki yaraları yayınladı. İşte detaylar...

Tekne kazasıyla ölümden dönen Demet Akalın vücudundaki yaraları yayınladı

Demet Akalın, tekne kazası geçirmişti.

Tekne kazasıyla ölümden dönen Demet Akalın vücudundaki yaraları yayınladı
Şarkıcı, "İyiyim. Alnımda bir şişlik var. Kötü bir tekne kazasıydı. Saniyeler içinde battı. Nasıl sağ çıktım algılayamıyorum. Verilmiş sadakamız varmış!" Bir sitemim olacak. Ambulans için sitemim olacak, 10-15 dakika gelmedi. Yalıkavak Eczanesi'nden Allah razı olsun ilk müdahaleyi yaptı. Kulüpten bir arkadaşımızın ayakları ezildi. Yalıkavak Marina iskeleye ışık koysanız da insanlar kaza yapmasaydı. Bu arada teknelerede bir bot geldi tesadüfen bizi kurtardı. Çocuklardan Allah'tan razı olsun" demişti. Akalın, kaza sırasında bacağındaki yarayı Instagram'dan paylaştı.

Tekne kazasıyla ölümden dönen Demet Akalın vücudundaki yaraları yayınladı

Şarkıcı, "2023 izi bıraktı tekne kazası... Allah beterinden korusun. Gideyim ben artık evime" diye yazdı.

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