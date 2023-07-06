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Ebru Gündeş'ten hayranlarını heyecanlandıran haber

Ebru Gündeş'ten hayranlarını heyecanlandıran açıklama geldi. İşte haberin detayları...

Ebru Gündeş'ten hayranlarını heyecanlandıran haber

Ebru Gündeş, kariyerinin 16'ıncı solo albümünden iki şarkıyı yoğun istek üzerine sevenleriyle buluşturdu.

Ebru Gündeş'ten hayranlarını heyecanlandıran haber
Merakla beklenen albümden Bodrum ve Bir Sebebi Var isimli şarkıları hayranlarının beğenisine sunan Gündeş'in iki şarkısının da aranjelerini müzisyen Ozan Doğulu yaptı.

 Ebru Gündeş'ten hayranlarını heyecanlandıran haber

İki şarkıdan Bodrum'un sözlerine Hakkı Yalçın, müziğine Ayla Çelik ve Serdar Arslan imza attı. Gündeş'in albümden verdiği diğer şarkı daha önce İkilem'in seslendirdiği Bir Sebebi Var oldu. Sevenleri Gündeş'in şarkıları paylaşmasını "Beklenen albümünün ayak sesleri" olarak yorumladı. Bodrum ve Bir Sebebi Var bugün(07.07.2023) Blue Music etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Ebru Gündeş'ten hayranlarını heyecanlandıran haber

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