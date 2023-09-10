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Reza Zarrab'tan Ebru Gündeş'e uyarı

Ebru Gündeş'in eski kocası Reza Zarrab, ünlü şarkıcıya dikkat etmesi konusunda uyarıda bulundu.

Reza Zarrab'tan Ebru Gündeş'e uyarı

MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre Ebru Gündeş'in eski kocası Reza Zarrab'dan şarkıcıya "dikkat et " uyarısı geldi.

Reza Zarrab'tan Ebru Gündeş'e uyarı

Eski eşi Ebru Gündeş ile kızı Alara için karşılıklı velayet savaşlarına giren Zarrab'dan manidar bir paylaşım geldi. Florida eyaletinin Miamii şehri yakınlarındaki Davie bölgesine yerleşen Reza Zarrab " Derdine derman oldukların, gün gelir sana dert olur. Dikkat et" sözünü sanatçıya uyarı olarak yorumlandı.

Reza Zarrab'tan Ebru Gündeş'e uyarı

Amerika'da yeni bir yaşam süren ve 30 kilo vererek adeta yeni bir kimliğe bürünen Reza Zarrab, Aaron Goldsmith adını almıştı.

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