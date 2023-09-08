Şarkıcı Ebru Gündeş, takipçilerini yıllar öncesine götürdü. 48 yaşındaki sanatçı, 'tbt' etiketi ve "Hiç değişmediğim doğrudur 2" notunu düştüğü çocukluk fotoğrafı ile yaklaşık 80 bin beğeni aldı.

"GÜZELLİĞİN ASLA DEĞİŞMEYECEK"

Takipçilerinden Gündeş'e; "Bakışlar bile aynı", "Değişmeyen güzelliğin ve kalbin", "Yıllandıkça güzelleştiğin doğrudur", "Kaşlar, burun aynı", "Güzelliğin asla değişmeyecek", "Hep bebek gibi kaldığın doğrudur" ve "Hiç değişme, hep böyle kal" şeklinde yorumlar geldi.

"HİÇ DEĞİŞMEDİĞİM DOĞRUDUR"

Başarılı şarkıcı, Instagram hesabından 24 Ağustos tarihinde de "Hiç değişmediğim doğrudur" mesajı ile paylaşım yapmıştı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.