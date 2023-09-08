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Ebru Gündeş çocukluk fotoğrafını paylaştı! "Hiç değişmediğim doğrudur"

Ebru Gündeş, son paylaşımıyla dikkat çekti. Çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan ünlü şarkıcıya binlerce beğeni ve çok sayıda yorum geldi.

Ebru Gündeş çocukluk fotoğrafını paylaştı! "Hiç değişmediğim doğrudur"

Şarkıcı Ebru Gündeş, takipçilerini yıllar öncesine götürdü. 48 yaşındaki sanatçı, 'tbt' etiketi ve "Hiç değişmediğim doğrudur 2" notunu düştüğü çocukluk fotoğrafı ile yaklaşık 80 bin beğeni aldı. 

Ebru Gündeş çocukluk fotoğrafını paylaştı! "Hiç değişmediğim doğrudur"

"GÜZELLİĞİN ASLA DEĞİŞMEYECEK"

Takipçilerinden Gündeş'e; "Bakışlar bile aynı", "Değişmeyen güzelliğin ve kalbin", "Yıllandıkça güzelleştiğin doğrudur", "Kaşlar, burun aynı", "Güzelliğin asla değişmeyecek", "Hep bebek gibi kaldığın doğrudur" ve "Hiç değişme, hep böyle kal" şeklinde yorumlar geldi. 

Ebru Gündeş çocukluk fotoğrafını paylaştı! "Hiç değişmediğim doğrudur"

"HİÇ DEĞİŞMEDİĞİM DOĞRUDUR"

Başarılı şarkıcı, Instagram hesabından 24 Ağustos tarihinde de "Hiç değişmediğim doğrudur" mesajı ile paylaşım yapmıştı.

 

 

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