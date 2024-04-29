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Ferman Akgül Türkiye'yi terk mi etti? Şarkıcıdan ilk açıklama geldi!

Ferman Akgül Türkiye'yi terk mi etti? Şarkıcıdan ilk açıklama geldi! İşte detaylar...

Ferman Akgül Türkiye'yi terk mi etti? Şarkıcıdan ilk açıklama geldi!

maNga grubunun solisti Ferman Akgül’ün Danimarkalı eşi Bettina Kuperman ülkesinden bir iş teklifi alınca iki çocuklarıyla birlikte, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a taşınmışlardı.

 Ferman Akgül Türkiye'yi terk mi etti? Şarkıcıdan ilk açıklama geldi!

Ferman Akgül son röportajında yarı Danimarka, yarı Türkiye'de yaşadığını, işleri için sık sık İstanbul'a geldiğini açıkladı. Ancak bazı yayın organları "Ferman Akgül Danimarka'dan iş teklifi alınca Türkiye'yi terk etti" şeklinde haber yapınca Akgül şu açıklamayı yayınladı: "Terk etmek başka şey, taşınmak başka şey. İş teklifini de ben değil eşim aldı. Türkiye'den ayrılmadım. Kopenhag'da yaşıyor, sık sık müzik çalışmalarım için İstanbul'a geliyorum."

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