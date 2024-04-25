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Ahu Tuğba Amerika'da trafik kazası geçirdi

Yeşilçam'ın efsanevi oyuncusu Ahu Tuğba'nın Los Angeles'ta trafik kazası geçirdiği öğrenildi. Tuğba acil olarak Los Angeles'ta Katolik Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.

Ahu Tuğba Amerika'da trafik kazası geçirdi

Banker Bilo, Dokunmayın Şabanıma, Kayıp Kızlar, Beyaz Ölüm, Elveda Dostum, Taçsız Kraliçe, Bir Aşk Bin Günah, Akrep, Yosma, Zifaf, Yapışık Kardeşler gibi filmleriyle 80'li yıllara damgasını vuran Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ahu Tuğba'nın Amerika'nın Los Angeles şehrinde trafik kazası geçirdiği öğrenildi.  Los Angeles'ta Katolik Hastanesi'ne kaldırılan Tuğba'nın kaburgalarının kırıldığı ameliyatının 8 saatten fazla sürdüğü öğrenildi. 

Ahu Tuğba Amerika'da trafik kazası geçirdi

Ahu Tuğba'nın kişisel hesabından Magazinsortie.com'a açıklama yapan isminin Füsun olduğunu söyleyen kişi,  gazeteci Olcay Ünal Sert'e yaptığı açıklamada "Arkadaşısınız belli, 8 saatin üzerinde ameliyatı geçti. Ahumun morali bozulmasın. Bizim çok değerlimiz, dua gönderin, duanızı eksik etmeyin" dedi.

Ahu Tuğba Amerika'da trafik kazası geçirdi

Beklemede olduklarını söyleyen Füsun Hanım, "Kaburgaları kırık dediler. Kanı da zor bulunuyormuş, 0 rh -" açıklamasını yaptı. Türkiye'den biriyle yaptığı telefon görüşmesinde Ahu Tuğba'ya 'İmar affı geçersiz, eviniz yıkılacak, yol yapılacak' denildiği, bunun üzerine çok sinirlenen Tuğba'nın trafik kazası yaptığı öğrenildi.

Ahu Tuğba Amerika'da trafik kazası geçirdi

 

 

 

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