Ahu Tuğba ve kızı ölümden döndü

Anjelik Calvin annesi Ahu Tuğba ile birlikte Miami de Camaro marka aracıyla trafikte kırmızı ışıkta beklerken, bir başka sürücünün kural tanımadan hızla çarparak kaçtığı öğrenildi.

Magazinsortie'nin haberine göre; Kızı Anjelik ile araçta ışıklarda beklerken bir aracın otomobile hızla çarparak kaçtığını belirten Ahu Tuğba bir kez daha ölümün eşiğinden döndü.

Yaşadıkları kazayı Magazinsortie.com Yayın Yönetmeni Gazeteci Olcay Ünal Sert'e anlatan Ahu Tuğba, "Biz araçta kırmızı ışıkta beklerken, tanımadığımız başka bir aracın şoförü bize hızla çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle bulunduğumuz araba havalandı tekrar yerine oturdu." dedi. Bulundukları yerde kameranın arızalı çıktığını belirten Ahu Tuğba, "Resmen kızımla ölümden döndük. Ben sabah evden çıkarken mutlaka Ayetel Kürsi'yi okurum. Bir de okumasak kazada öleceğiz demek ki" diyerek yaşadıklarını paylaştı.

Kızının direksiyonda olduğunu belirten Ahu Tuğba, "Miami de Aventura bölgesinde oldu kaza. Anjelik'te ben de çok korktuk. Kırmızı ışıkta beklerken, muhtemelen alkol ya da uyuşturucu almış birisi bize çarparak kaçtı. Önden çeken kamera da arızalıymış, arkadan da ağaçlara denk geliyor, bir türlü çarpan sürücüyü bulamadılar." dedi.

Daha önce kasırgada evinin yerle bir olduğunu söyleyen Ahu Tuğba, "Hastaneden çıktık, trafikte kırmızı ışıkta beklerken araç bize çarptı. Araç o hızla resmen havaya uçtu. O an gözümü kapadım, 'Allahım kızımı koru' dedim." diyerek yaşadığı şoku Magazinsortie.com Yayın Yönetmeni Olcay Ünal Sert'e anlattı. Uzun bir süre yoğun bakımda tedavi gören Ahu Tuğba, her şeyin üstüste geldiğini belirterek "Verilmiş sadakamız varmış, ucuz kurtulduk..." dedi.

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