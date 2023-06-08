 Ünlü model Şevval Şahin'den bikinili pozlar

Şevval Şahin, bir süredir birlikte olduğu işletmeci sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile tatile çıktı.

Model, tatilden çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.

Şahin'in bikinili kareleri, sosyal medyada gündem oldu.



Murat Kazancıoğlu il eğlenceli anlarını yayınlayan Şahin'e beğeni yağdı.



Model, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor.

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