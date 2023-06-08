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Ünlü model Şevval Şahin'den bikinili pozlar

Ünlü model Şevval Şahin, tatilden fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. İşte haberin detayları...

Ünlü model Şevval Şahin'den bikinili pozlar

Şevval Şahin, bir süredir birlikte olduğu işletmeci sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile tatile çıktı.

 Ünlü model Şevval Şahin'den bikinili pozlar

Model, tatilden çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.

 Ünlü model Şevval Şahin'den bikinili pozlar

Şahin'in bikinili kareleri, sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü model Şevval Şahin'den bikinili pozlar
Murat Kazancıoğlu il eğlenceli anlarını yayınlayan Şahin'e beğeni yağdı.

Ünlü model Şevval Şahin'den bikinili pozlar
Model, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor.

Ünlü model Şevval Şahin'den bikinili pozlar

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