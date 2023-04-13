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Şevval Şahin mayolu pozlarıyla beğeni topladı

Ünlü model Şevval Şahin, mayolu pozlarıyla beğeni topladı. Model, pozlarıyla kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Şevval Şahin mayolu pozlarıyla beğeni topladı

Ünlü model Şevval Şahin, tatil pozlarıyla gündem oldu.

Şevval Şahin mayolu pozlarıyla beğeni topladı
Son olarak "Türkiye'de fazla kaldığımda bana bir daralma geliyor" açıklamasıyla gündem olan model, mayolu pozlar verdi.

Şevval Şahin mayolu pozlarıyla beğeni topladı
Murat Kazancıoğlu ile birlikte olan Miss Turkey güzeli, kareleriyle beğeni topladı.

Şevval Şahin mayolu pozlarıyla beğeni topladı
Toplam altı fotoğrafını yayınlayan Şahin'in tatilden pozları sürekli gündem oluyor.

 Şevval Şahin mayolu pozlarıyla beğeni topladı

Yaptığı açıklamalarla gündem olan model, tatil için sık sık yurt dışına çıkıyor.

Şevval Şahin mayolu pozlarıyla beğeni topladı
Şahin'in Bodrum pozlarına hayranları, "Yine çok güzelsin" yorumunda bulundu.

Şevval Şahin mayolu pozlarıyla beğeni topladı

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