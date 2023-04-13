Ünlü model Şevval Şahin, tatil pozlarıyla gündem oldu.



Son olarak "Türkiye'de fazla kaldığımda bana bir daralma geliyor" açıklamasıyla gündem olan model, mayolu pozlar verdi.



Murat Kazancıoğlu ile birlikte olan Miss Turkey güzeli, kareleriyle beğeni topladı.



Toplam altı fotoğrafını yayınlayan Şahin'in tatilden pozları sürekli gündem oluyor.

Yaptığı açıklamalarla gündem olan model, tatil için sık sık yurt dışına çıkıyor.



Şahin'in Bodrum pozlarına hayranları, "Yine çok güzelsin" yorumunda bulundu.

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