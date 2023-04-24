Ünlü oyuncu Hande Doğandemir'den mayolu pozlar

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, bayram tatili için Bodrum'a gitti.

Oyuncu, çektirdiği mayolu ve küvet pozlarını Instagram'dan paylaştı.



Doğandemir, "Doğru sıralamayı asla tutturamadığım 'tatil dump'ı" diye yazdı.



Oyuncuya, kısa sürede binlerce beğeni geldi.

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