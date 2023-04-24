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Ünlü oyuncu Hande Doğandemir'den mayolu pozlar

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, Ramazan Bayramı için gittiği Bodrum'da çektirdiği mayolu ve küvet pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir'den mayolu pozlar

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, bayram tatili için Bodrum'a gitti.

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir'den mayolu pozlar

Oyuncu, çektirdiği mayolu ve küvet pozlarını Instagram'dan paylaştı.

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir'den mayolu pozlar
Doğandemir, "Doğru sıralamayı asla tutturamadığım 'tatil dump'ı" diye yazdı.

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir'den mayolu pozlar
Oyuncuya, kısa sürede binlerce beğeni geldi.

 

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir'den mayolu pozlar

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