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Hande Doğandemir, yüzünün eskimesinden mi korkuyor? İlk kez açıkladı...

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, arka arkaya dizi yapmak gibi bir derdi olamadığını belirtti. İşte detaylar...

Hande Doğandemir, yüzünün eskimesinden mi korkuyor? İlk kez açıkladı...

Hande Doğandemir, Nişantaşı'ndaydı.

Hande Doğandemir, yüzünün eskimesinden mi korkuyor? İlk kez açıkladı...

Şu sıralar 'Eksik' adlı tiyatro oyunuyla tiyatro sahnesinde yer alan oyuncu, "Yeni bir sinema filmi çektik, aynı zamanda 'Eksik' adlı bir tiyatro oyunumu var. Sezonu kapatıp, eylül ayında oyuna devam edeceğiz. Tiyatro başka bir tutku birebir seyirci ile temas halindesiniz, bu da harika bir duygu yaratıyor oyuncu üzerinde" diye konuştu.

Hande Doğandemir, yüzünün eskimesinden mi korkuyor? İlk kez açıkladı...

Son olarak yılbaşında dizi yaptığını ve arka arkaya dizi yapmak gibi bir derdi olamadığını belirten oyuncu, "Bu sıralar ekrandan uzak kalmayı mı tercih ediyorsunuz?" sorusuna "Arka arkaya çok fazla iş yapmak gibi bir derdim yok, yüzüm eskir gibi şeyler düşünmüyorum. Ne zaman ne doğru olursa o olsun. Öyle hesap kitap yapmıyorum. Dijital ya da ulusal olarak ayrım yapmıyorum projelerde" şeklinde cevap verdi.

Hande Doğandemir, yüzünün eskimesinden mi korkuyor? İlk kez açıkladı...

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