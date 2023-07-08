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Hande Doğandemir'in yaptığı diyet şaşırttı!

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, bakın nasıl formunu koruyor. İşte haberin detayları...

Hande Doğandemir'in yaptığı diyet şaşırttı!

Yaz geldi, Hande Doğandemir diyete girdi. Hem de karpuz diyetine!

Hande Doğandemir'in yaptığı diyet şaşırttı!

Oyuncu karpuzla beslenerek kilo veriyor, form tutuyor.

Hande Doğandemir'in yaptığı diyet şaşırttı!

Aşk hayatıyla ilgili de konuşan Doğandemir, "Gerçekten kimse yok. Olsa biliyorsunuz ki ben saklayan birisi değilim. Olursa olur, olmazsa olmaz yani. Şu an ben çok mutluyum. Keyfim de yerinde açıkçası" diye konuştu.

Hande Doğandemir'in yaptığı diyet şaşırttı!

 

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