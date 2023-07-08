Hande Doğandemir'in yaptığı diyet şaşırttı!

Yaz geldi, Hande Doğandemir diyete girdi. Hem de karpuz diyetine!

Oyuncu karpuzla beslenerek kilo veriyor, form tutuyor.

Aşk hayatıyla ilgili de konuşan Doğandemir, "Gerçekten kimse yok. Olsa biliyorsunuz ki ben saklayan birisi değilim. Olursa olur, olmazsa olmaz yani. Şu an ben çok mutluyum. Keyfim de yerinde açıkçası" diye konuştu.

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