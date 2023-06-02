Ünlü oyuncu Hande Doğandemir'in fotoğrafı olay oldu

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor. Oyuncu, siyah elbisesiyle pozlar verdi.



Göğüs dekolteli karelerine Doğandemir, "Bu yeni bi' akvaryum defansif bi' dizayn" diye yazdı.



Oyuncuya, binlerce beğeni geldi.

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