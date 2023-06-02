  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir'in fotoğrafı olay oldu

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflarla olay yarattı. İşte detaylar...  

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir'in fotoğrafı olay oldu

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor. Oyuncu, siyah elbisesiyle pozlar verdi.

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir'in fotoğrafı olay oldu
Göğüs dekolteli karelerine Doğandemir, "Bu yeni bi' akvaryum defansif bi' dizayn" diye yazdı.

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir'in fotoğrafı olay oldu
Oyuncuya, binlerce beğeni geldi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir'den mayolu pozlar
  Magazin

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir'den mayolu pozlar

Hande Doğandemir, yüzünün eskimesinden mi korkuyor? İlk kez açıkladı...
  Magazin

Hande Doğandemir, yüzünün eskimesinden mi korkuyor? İlk kez açıkladı...

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin yaz sezonunu İstanbul'da açtı
  Magazin

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin yaz sezonunu İstanbul'da açtı

Melek Mosso'dan yeni şarkı
  Magazin

Melek Mosso'dan yeni şarkı

Cem Yılmaz'dan müjde
  Magazin

Cem Yılmaz'dan müjde

Cansu Dere tarzıyla dikkat çekti
  Magazin

Cansu Dere tarzıyla dikkat çekti