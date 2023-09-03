  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ebru Yaşar'dan şaşırtan tatil açıklaması

Ebru Yaşar'dan şaşırtan tatil açıklaması... İşte detaylar...

Ebru Yaşar'dan şaşırtan tatil açıklaması

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, 30 Ağustos Zaferi’nin 101'inci yıl dönümü kapsamında İzmir Menemen'de düzenlenen etkinlikte sahneye çıktı.

Ebru Yaşar'dan şaşırtan tatil açıklaması
Zarafeti ve güzelliği ile göz kamaştıran ünlü sanatçı geçmişten günümüze hit olmuş şarkılarıyla unutulmaz bir müzik akşamı yaşattı.

Ebru Yaşar'dan şaşırtan tatil açıklaması
Sahne öncesi kameraların karşısına geçen Ebru Yaşar, kısa süre önce çıktığı mavi turun çok güzel geçtiğini söyledi.

Ebru Yaşar'dan şaşırtan tatil açıklaması
Denizde tatil yapmanın çok keyifli olduğunu vurgulayan sanatçı, "Yine de mavi sularda olmaktansa sahnede olmayı tercih ederim. En çok sahnede keyif alıyorum" şeklinde konuştu.

Ebru Yaşar'dan şaşırtan tatil açıklaması

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 5
    GÜLDÜM
  • 3
    BEĞENMEDİM
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ebru Yaşar'ın yüzen sarayında ilk pozları!
  Magazin

Ebru Yaşar'ın yüzen sarayında ilk pozları!

Ebru Yaşar'ın Mavi Tur'a çıktığı yatın fiyatı dudak uçuklattı!
  Magazin

Ebru Yaşar'ın Mavi Tur'a çıktığı yatın fiyatı dudak uçuklattı!

Ebru Yaşar'dan tatil itirafı
  Magazin

Ebru Yaşar'dan tatil itirafı

Ebru Yaşar'dan bayram konseri
  Magazin

Ebru Yaşar'dan bayram konseri

Ebru Yaşar'dan bayram konserleri
  Magazin

Ebru Yaşar'dan bayram konserleri

Cumhuriyetin 100. yaşında “Kadın Yüzler Festivali” Asmalı Sahne’de
  Kültür - Sanat

Cumhuriyetin 100. yaşında “Kadın Yüzler Festivali” Asmalı Sahne’de