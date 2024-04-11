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Bayramda Ebru Yaşar izdihamı

Son şarkısı ‘Yoksun’ ile dünya listelerine girme başarısı yakalayan Ebru Yaşar, bayramı Kıbrıs Elexus Hotel’de karşıladı. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı bayram konseri Yaşar'ın şarkıları ile şölene döndü.

Bayramda Ebru Yaşar izdihamı

Son zamanlarda yaptığı şarkılar ile gündemden düşmeyen sanatçı Ebru Yaşar, bayramı Kıbrıs Elexus Hotel’de  karşıladı.

Bayramda Ebru Yaşar izdihamı

Sahneye Pınar Kerimoğlu imzalı bir kıyafet ile çıkan Yaşar, tüm dikkatleri üzerine çekti.

Bayramda Ebru Yaşar izdihamı

Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı bayram konseri Yaşar'ın şarkıları ile şölene döndü. 2 saate yakın sahnede kalan şarkıcı sevilen şarkılarını seslendirdi.

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