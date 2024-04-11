Bayramda Ebru Yaşar izdihamı

Son zamanlarda yaptığı şarkılar ile gündemden düşmeyen sanatçı Ebru Yaşar, bayramı Kıbrıs Elexus Hotel’de karşıladı.

Sahneye Pınar Kerimoğlu imzalı bir kıyafet ile çıkan Yaşar, tüm dikkatleri üzerine çekti.

Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı bayram konseri Yaşar'ın şarkıları ile şölene döndü. 2 saate yakın sahnede kalan şarkıcı sevilen şarkılarını seslendirdi.

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