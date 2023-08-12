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Ebru Yaşar'ın Mavi Tur'a çıktığı yatın fiyatı dudak uçuklattı!

Ebru Yaşar'ın Mavi Tur'a çıktığı yatın fiyatı dudak uçuklattı! İşte detaylar...

Ebru Yaşar'ın Mavi Tur'a çıktığı yatın fiyatı dudak uçuklattı!

Ünlü sanatçı Ebru Yaşar yeni ultra lüks yatıyla Mavi Tur'a çıktı.

Ebru Yaşar'ın Mavi Tur'a çıktığı yatın fiyatı dudak uçuklattı!
40 metre uzunluğa sahip olan yatın yaklaşık 500 Milyon TL değerinde ve 600 metrekare alana sahip olduğu öğrenildi.

 Ebru Yaşar'ın Mavi Tur'a çıktığı yatın fiyatı dudak uçuklattı!

4 katlı olan yatta ayrıca 5 lüks VIP oda bulunuyor.

Ebru Yaşar'ın Mavi Tur'a çıktığı yatın fiyatı dudak uçuklattı!
Ailesiyle Mavi Tur'a çıkan Yaşar’ın tatil sonrası yoğun konser takvimi ile sahnelere hızlı bir geri dönüş yapması bekleniyor.

Ebru Yaşar'ın Mavi Tur'a çıktığı yatın fiyatı dudak uçuklattı!

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