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Ebru Yaşar yeni şarkısı Kehribar ile müzik piyasasını altüst etti! Milyonlarca dinlenmeye ulaştı

Başarılı sanatçı Ebru Yaşar, yeni single çalışması Kehribar ile müzik listelerini altüst etti. Yaşar'ın Burak Bulut ile düeti ilk 3 günde milyonlarca izlenmeye ulaşarak rekor kırdı.

Ebru Yaşar yeni şarkısı Kehribar ile müzik piyasasını altüst etti! Milyonlarca dinlenmeye ulaştı

Güçlü sesi ve yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, Burak Bulut ile düet yaptı. İkilinin Kehribar adındaki şarkıları kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşarak müzik piyasasını altüst etti.

Ebru Yaşar yeni şarkısı Kehribar ile müzik piyasasını altüst etti! Milyonlarca dinlenmeye ulaştı

MİLYONLARCA DİNLENMEYE ULAŞTI

Söz ve müziği Burak Bulut'a ait olan şarkıya Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde Maslak'ta klip çekildi. Slow şarkılardaki yorumuyla kendine hayran bırakan Ebru Yaşar, Burak Bulut ile seslendirdiği Kehribar şarkısıyla da dijital platformlarda fırtına estirdi.

Ebru Yaşar yeni şarkısı Kehribar ile müzik piyasasını altüst etti! Milyonlarca dinlenmeye ulaştı

İkilinin şarkı ve klibi ilk 3 günde milyonlarca dinlemeye ulaşırken sosyal medyada da viral oldu...

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