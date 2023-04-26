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Şevval Şahin, ünlülerin spor vizörü Sonay Ölçücüer ile kampa girdi

Şevval Şahin, geçtiğimiz günlerde Sonay Ölçücüer ile iki gün boyunca arınma ve detoks kampı yaptı.

Şevval Şahin, ünlülerin spor vizörü Sonay Ölçücüer ile kampa girdi

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, geçtiğimiz günlerde Sonay Ölçücüer ile iki gün boyunca arınma ve detoks kampı yaptı.

  Şevval Şahin, ünlülerin spor vizörü Sonay Ölçücüer ile kampa girdi

İkili, kamptan çektirdiği video ve fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Şevval Şahin, ünlülerin spor vizörü Sonay Ölçücüer ile kampa girdi
İkiliye, övgü dolu mesajlar geldi.

Şevval Şahin, ünlülerin spor vizörü Sonay Ölçücüer ile kampa girdi
Şevval Şahin ile Sonay Ölçücüer'in detoks kampındaki fotoğrafları, beğeni topladı.

Şevval Şahin, ünlülerin spor vizörü Sonay Ölçücüer ile kampa girdi

Şevval Şahin, ünlülerin spor vizörü Sonay Ölçücüer ile kampa girdi

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