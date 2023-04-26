  Şevval Şahin, ünlülerin spor vizörü Sonay Ölçücüer ile kampa girdi

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, geçtiğimiz günlerde Sonay Ölçücüer ile iki gün boyunca arınma ve detoks kampı yaptı.

İkili, kamptan çektirdiği video ve fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.



İkiliye, övgü dolu mesajlar geldi.



Şevval Şahin ile Sonay Ölçücüer'in detoks kampındaki fotoğrafları, beğeni topladı.

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