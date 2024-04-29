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Sıla'nın canlı konser kayıtları albüm oluyor

Sıla'nın canlı konser kayıtları albüm oluyor. İşte detaylar...

Sıla'nın canlı konser kayıtları albüm oluyor

Sıla Gençoğlu sevilen şarkılarının konser kayıtlarını tek tek yayınlayarak sonunda onları bir albümde birleştirecek.

 Sıla'nın canlı konser kayıtları albüm oluyor

Sanatçı ilk olarak 'Sek' şarkısının canlı kaydını piyasaya sundu

 Sıla'nın canlı konser kayıtları albüm oluyor

Konserlerde en sevilen parçalarının konser kayıtlarını albüm yapacak olan ünlü sanatçı Sıla Gençoğlu 'Sek' şarkısının canlı konser kaydını yayınladı.

 Sıla'nın canlı konser kayıtları albüm oluyor

Şarkının geçen yaz Yenikapı'da düzenlenen 30 bin seyircili Sıla konserindeki versiyonu, çekilen görüntülerle oluşturulan klip eşliğinde youtube kanalı ve diğer dijital platformlarda dinleyiciyle buluştu. 17 mayıs'ta ''Arz'' 7 Haziran'da ''Kurşun'' şarkısının konser kaydı piyasada olacak. Sanatçı peşpeşe dinleyiciye sunulacak şarkılarının konser kayıtlarını en son toplu bir albüm olarak sevenleriyle buluşturmayı planlıyor.

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