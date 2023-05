Snob Magazin'in haberine göre; Levent Can, önceki gün Nişantaşı Citys'teydi. 'Teşkilat' dizisinde yer alan oyuncu, "Sezonun sonunu getirmeye çalışıyorum. Son bir kaç bölüm kaldı. Dizi önümüzdeki sezon devam edecek ama benim anlaşmam bu sezonluktu. Seneye yokum galiba... Çok keyif alarak çalıştım. Verimli bir sezon geçirdim" dedi. Can, "Dijital platformlardan sonra sektörü nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Gelişmeye çok müsait sektörüz. Dijital mecralarda yeni ve farklı işler çıkıyor. Güzel senaryolar çıkıyor" yanıtını verdi.

"NİTELİK DÜŞÜYOR"

Can, "Türkiye'de sektör çalışanların durumunu nasıl görüyorsunuz?" sorusuna, "İçler acısı... Oyuncular için de içler acısı... 140 dakikalık iş çekiyorsak oyuncu, senarist, yönetmen ve set ekibini yazık. Sendika günlük 12 saat çalışma standardı getirdi ama çok yapılamıyor. Bazen mesaiye kalmak zorunda kalıyoruz. İşler uzadıkça nitelikte düşüyor" cevabını verdi.

"SENEYE AYTAÇ ŞAŞMAZ OLMAYACAK"

Hande Doğandemir ve Aytaç Şaşmaz'la yer aldığı 'Eksik' oyunu için Can, "Bu sezon başladık. Daha çok dizilere senaryo yazmış Aksel Bonfil'in yazdığı oyundu. Önümüzdeki sezon sanırım Aytaç olamayacak. Bu yaz sonu tekrar provalara gireceğiz" dedi. Oyuncuların tiyatroya yönelmesine oyuncu, "Yönelsinler. O kadar çok yakışıklı ve güzel bir jenerasyon geldi ki. Birbirlerinden ayırtacak şey olması lazım. Oyunculuk sadece televizyonda değil. Genç arkadaşlarımızın tiyatroda olması lazım" dedi.

"FİYATLAR ALMIŞ BAŞINI GİTMİŞ"

Yazın Bodrum'da olacağını belirten Can, fiyatların artmasına, "Yazın Gümüşlük'teyim. Fiyatların durumu Alaçatı'da benzer durumda... Fiyatlar almış başını gitmiş. Basit bir hamburger için, 250 TL'ye çok derken şu an 400 TL olan hamburgere alıştık. Her şey çok uçtu. Ne ucuz ne pahalı anlaşılmıyor. Gümüşlük'te geçen sene devamlı gittiğim bir restoranda bir kahvaltı fiyatı çok pahalıydı" ifadelerini kullandı. Üç yıl önce kalp krizi geçiren Can, "İki stent takıldı. Kontrolleri aksatmıyorum" dedi.

