Aleyna Kalaycıoğlu’ndan yeni şarkı sürprizi

En son çıkardığı teklisi “Yeniden Sev” ile sevenlerinin beğenisini toplayan Aleyna Kalaycıoğlu, yeni şarkısı “Düşlerim” ile de beğenileri toplamaya devam edecek bir yaz şarkısı çıkarmaya hazırlanıyor.

Aleyna Kalaycıoğlu’nun yeni şarkısı “Düşlerim” tüm dijital platformlarda 3 Mayıs’ta müzikseverlerle buluşacak.

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