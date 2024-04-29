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Aleyna Kalaycıoğlu’ndan yeni şarkı sürprizi

Survivor 2024 All Star televizyon programının başarılı yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu’nun yeni şarkısı ”Düşlerim”, 3 Mayıs’ta Universal Music Türkiye etiketiyle yayında.

Aleyna Kalaycıoğlu’ndan yeni şarkı sürprizi

En son çıkardığı teklisi “Yeniden Sev” ile sevenlerinin beğenisini toplayan Aleyna Kalaycıoğlu, yeni şarkısı “Düşlerim” ile de beğenileri toplamaya devam edecek bir yaz şarkısı çıkarmaya hazırlanıyor.

Aleyna Kalaycıoğlu’ndan yeni şarkı sürprizi

Aleyna Kalaycıoğlu’nun yeni şarkısı “Düşlerim” tüm dijital platformlarda 3 Mayıs’ta müzikseverlerle buluşacak.

Aleyna Kalaycıoğlu’ndan yeni şarkı sürprizi

 

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