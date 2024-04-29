Özcan Deniz, oğlu Kuzey'in doğum gününü kutladı.

Şarkıcı, Feyza Aktan'dan olan oğlu çouğuyla pasta kesti.



Baba-oğula Deniz'in eşi Samar Dadgar da eşlik etti.



Kareleri Dadgar paylaştı.

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