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Özcan Deniz oğlu Kuzey'in doğum gününü kutladı

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz oğlu Kuzey'in doğum gününü kutladı. İşte detaylar...

Özcan Deniz oğlu Kuzey'in doğum gününü kutladı

Özcan Deniz, oğlu Kuzey'in doğum gününü kutladı.

 Özcan Deniz oğlu Kuzey'in doğum gününü kutladı

Şarkıcı, Feyza Aktan'dan olan oğlu çouğuyla pasta kesti.

Özcan Deniz oğlu Kuzey'in doğum gününü kutladı
Baba-oğula Deniz'in eşi Samar Dadgar da eşlik etti.

Özcan Deniz oğlu Kuzey'in doğum gününü kutladı
Kareleri Dadgar paylaştı.

 

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