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Ünlü şarkıcı Cemre Kemer ikinci kez anne oldu

Ünlü şarkıcı Cemre Kemer ikinci kez anne oldu. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Cemre Kemer ikinci kez anne oldu

2000'li yılların başında popüler olan Hepsi grubunun üyelerinden biri olan Cemre Kemer, ikinci kez anne oldu. Şarkıcı oğlu Kerim'i kucağına aldı.

 Ünlü şarkıcı Cemre Kemer ikinci kez anne oldu

2020 yılında reklamcı Emir Medina ile nikah masasına oturan şarkıcı, 2021'de kızı Karla’yı kucağına almıştı. Kemer, aile pozunu Instagram'dan paylaştı.

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