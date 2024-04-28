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Gülben Ergen'den Sezen Aksu müjdesi

Gülben Ergen dün akşam uzun zaman sonra İzmirli hayranları ile buluştu. İzmir Şerefe’de sahneye çıkan Ergen yeni şarkısının Sezen Aksu imzalı olduğunun müjdesini verdi…

Gülben Ergen'den Sezen Aksu müjdesi

Gülben Ergen gözünde oluşan yırtık nedeni ile bir ameliyat geçirmişti.

Gülben Ergen'den Sezen Aksu müjdesi
Doktoru yogun ışığa maruz kalmasını, dolayısıyla sahneye çıkmasını yasaklamıştı.

Gülben Ergen'den Sezen Aksu müjdesi
Bu sebeple 2 ay spot ışıklarından uzak kalan Gülben Ergen sağlığına kavuşur kavuşmaz ilk konserini dün İzmir’deki Şerefe’de verdi.

Gülben Ergen'den Sezen Aksu müjdesi
Gülben Ergen formda vücudu ve güzelliği ile kendine hayran bıraktı. Ergen seyircisine bir de müjde verdi. Bugüne dek ‘Küt Küt’, ‘Kanıma Dokunuyor’, ‘Arka Sokaklar’, ‘Sandık Lekesi’, ‘İnsanlık Hali’, ‘Yasa’, ‘Yani’, ‘Mış Gibi’, ‘Yansın Bakalım’, ‘İnfilak’ ve ‘Bu Benim Hayatım’ gibi 11 hit şarkısını seslendirdiği Sezen Aksu’dan yeni bir parça aldığını duyurdu. Gülben Ergen “Söz ve müziği Sezen’e ait yeni şarkım yakında dinleyiciyle buluşacak. Sahnelerde sizlerle birlikte söylemek için sabırsızlanıyorum” dedi.

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