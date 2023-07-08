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Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz plajda görüntülendi

Yeni bir aşka yelken açan Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz'un Bodrum tatili sürüyor. İşte haberin detayları...

Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz plajda görüntülendi

Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz hakkındaki aşk dedikoduları doğru çıkmıştı. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Türkoğlu ile Navruz, geçtiğimiz haftalarda bir araya gelmiş ve ilk kez yan yana görüntü vermişti.

Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz plajda görüntülendi
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; çiftin mutlu ilişkisi sürüyor. Bodrum'da birlikte tatil yapan ikili, Yalıkavak'taki bir otelin plajında objektiflere yansıdı.

Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz plajda görüntülendi
Sahilde sohbet eden çift, gün boyu adeta güneş banyosu yaptı.

Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz plajda görüntülendi
Uzun süre arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiren Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz, günü dinlenerek geçirdi.

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