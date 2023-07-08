Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz plajda görüntülendi

Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz hakkındaki aşk dedikoduları doğru çıkmıştı. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Türkoğlu ile Navruz, geçtiğimiz haftalarda bir araya gelmiş ve ilk kez yan yana görüntü vermişti.



Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; çiftin mutlu ilişkisi sürüyor. Bodrum'da birlikte tatil yapan ikili, Yalıkavak'taki bir otelin plajında objektiflere yansıdı.



Sahilde sohbet eden çift, gün boyu adeta güneş banyosu yaptı.



Uzun süre arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiren Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz, günü dinlenerek geçirdi.

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