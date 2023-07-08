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Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz tatile devam ediyor

Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz tatile devam ediyor. İşte detaylar...

Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz tatile devam ediyor

Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz'un aşkı dolu düzgün devam ediyor. Çiçeği burnunda sevgililer, ELLE Summer Weekend etkinliğine katıldı.

Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz tatile devam ediyor
Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Türkoğlu ile Yürek Çıkmazı'nda oynayan Navruz, projelerinde hemen sonra tatile çıkmıştı.

Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz tatile devam ediyor

Çift, ilk defa geçtiğimiz hafta sosyal medya hesaplarından birlikte fotoğrafını paylaşmıştı.

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