Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz tatile devam ediyor

Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz'un aşkı dolu düzgün devam ediyor. Çiçeği burnunda sevgililer, ELLE Summer Weekend etkinliğine katıldı.



Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Türkoğlu ile Yürek Çıkmazı'nda oynayan Navruz, projelerinde hemen sonra tatile çıkmıştı.

Çift, ilk defa geçtiğimiz hafta sosyal medya hesaplarından birlikte fotoğrafını paylaşmıştı.

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