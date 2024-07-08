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Sıla Türkoğlu’ndan özel hayat itirafı! 'Kalbim…'

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu, özel hayatıyla ilgili soruya samimi cevap verdi. Ünlü oyuncu bronz teniyle de dikkat çekti.

Sıla Türkoğlu’ndan özel hayat itirafı! 'Kalbim…'

Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa'ya hayat veren Sıla Türkoğlu, Etiler’de bir mekan girişinde görüntülendi.

Sıla Türkoğlu’ndan özel hayat itirafı! 'Kalbim…'

Bronz teni ve mavi elbisesiyle göz dolduran oyuncu samimi açıklamalarda bulundu.

Sıla Türkoğlu’ndan özel hayat itirafı! 'Kalbim…'

 Özel hayatında kimse olmadığını söyleyen oyuncu tatile bir süre daha devam edeceğini belirtti.

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