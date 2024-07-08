Sıla Türkoğlu’ndan özel hayat itirafı! 'Kalbim…'

Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa'ya hayat veren Sıla Türkoğlu, Etiler’de bir mekan girişinde görüntülendi.

Bronz teni ve mavi elbisesiyle göz dolduran oyuncu samimi açıklamalarda bulundu.

Özel hayatında kimse olmadığını söyleyen oyuncu tatile bir süre daha devam edeceğini belirtti.

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