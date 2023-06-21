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Sevgilisi Alp Navruz ile tatile çıkan Sıla Türkoğlu'ndan yeni pozlar

Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, sevgilisi Alp Navruz ile çıktığı Bodrum tatilinden fotoğraflar paylaştı. İşte haberin detayları...

Sevgilisi Alp Navruz ile tatile çıkan Sıla Türkoğlu'ndan yeni pozlar

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu, sevgilisi Alp Navruz ile Bodrum tatile başladı.

Sevgilisi Alp Navruz ile tatile çıkan Sıla Türkoğlu'ndan yeni pozlar
Ünlü oyuncu, tatilden çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaştı.

Sevgilisi Alp Navruz ile tatile çıkan Sıla Türkoğlu'ndan yeni pozlar
Türkoğlu, sevgilisi Navruz'un çektirdiği kareleri yayınladı.

Sevgilisi Alp Navruz ile tatile çıkan Sıla Türkoğlu'ndan yeni pozlar
Kombiniyle beğeni toplayan oyuncu, pozlara fotoğraf makinesi emojisi koydu.

Sevgilisi Alp Navruz ile tatile çıkan Sıla Türkoğlu'ndan yeni pozlar

Çiçeği burnunda sevgililer, Mavi Tur'a da çıkacak.

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