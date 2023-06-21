Sevgilisi Alp Navruz ile tatile çıkan Sıla Türkoğlu'ndan yeni pozlar

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu, sevgilisi Alp Navruz ile Bodrum tatile başladı.



Ünlü oyuncu, tatilden çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaştı.



Türkoğlu, sevgilisi Navruz'un çektirdiği kareleri yayınladı.



Kombiniyle beğeni toplayan oyuncu, pozlara fotoğraf makinesi emojisi koydu.

Çiçeği burnunda sevgililer, Mavi Tur'a da çıkacak.

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