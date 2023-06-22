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Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz Bodrum tatilinde ilk kez görüntülendi

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz Bodrum tatilinde görüntülendi. İşte haberin detayları...

Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz Bodrum tatilinde ilk kez görüntülendi

Çiçeği burnunda sevgililer Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz, Bodrum tatilinde ilk kez görüntülendi.

Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz Bodrum tatilinde ilk kez görüntülendi
Fanları tarafından görüntülenen çift, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz Bodrum tatilinde ilk kez görüntülendi
Çift, Mavi Tur'a çıkacak.

 

 

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