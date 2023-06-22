Çiçeği burnunda sevgililer Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz, Bodrum tatilinde ilk kez görüntülendi.



Fanları tarafından görüntülenen çift, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.



Çift, Mavi Tur'a çıkacak.

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