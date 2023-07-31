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Alp Navruz ile Sıla Türkoğlu aşka geldi

Alp Navruz ile Sıla Türkoğlu aşka geldi... İşte haberin detayları...

Alp Navruz ile Sıla Türkoğlu aşka geldi

Bir süredir birlikte olan Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz, aşka geldi.

Alp Navruz ile Sıla Türkoğlu aşka geldi

Navruz, sevgilisine sarıldığı kareyi Instagram'dan paylaştı.

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