 Sıla Türkoğlu tatile devam ediyor

Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, sevgilisi Alp Navruz ile tatile devam ediyor.

Oyuncu, mayolu karesini yayınladı.

Türkoğlu, sevgilisi Navruz'un da tekli karesini paylaştı.

Oyuncuya binlerce beğeni geldi.

Türkoğlu hayranlarına sürpriz yaparak, son karesinde Navruz'un karesini yayınladı.

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