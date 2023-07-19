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Sıla Türkoğlu tatile devam ediyor

Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu, sevgilisi Alp Navruz ile tatile devam ediyor. İşte detaylar...

Sıla Türkoğlu tatile devam ediyor

Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, sevgilisi Alp Navruz ile tatile devam ediyor. 

 Sıla Türkoğlu tatile devam ediyor

Oyuncu, mayolu karesini yayınladı. 

 Sıla Türkoğlu tatile devam ediyor

Türkoğlu, sevgilisi Navruz'un da tekli karesini paylaştı. 

 Sıla Türkoğlu tatile devam ediyor

Oyuncuya binlerce beğeni geldi. 

Sıla Türkoğlu tatile devam ediyor

Türkoğlu hayranlarına sürpriz yaparak, son karesinde Navruz'un karesini yayınladı.

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