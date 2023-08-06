Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan ile Mehmet Aslan görüntülendi

Gazetemagazin'in haberine göre; Bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen Ayça Ayşin Turan ve Mehmet Aslan, Kadıköy'de bulunan bir parkta görüntülendi.



Çiftin, birlikte tatil yaptığı iddia edilmişti.



İklinin görüntüsü sosyal medyada da 'En Çok Konuşulanlar' listesine girdi.

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