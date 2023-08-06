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Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan ile Mehmet Aslan görüntülendi

Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan ile Mehmet Aslan görüntülendi. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan ile Mehmet Aslan görüntülendi

Gazetemagazin'in haberine göre; Bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen Ayça Ayşin Turan ve Mehmet Aslan, Kadıköy'de bulunan bir parkta görüntülendi.

Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan ile Mehmet Aslan görüntülendi
Çiftin, birlikte tatil yaptığı iddia edilmişti.

Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan ile Mehmet Aslan görüntülendi
İklinin görüntüsü sosyal medyada da 'En Çok Konuşulanlar' listesine girdi.

Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan ile Mehmet Aslan görüntülendi

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