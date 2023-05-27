  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Son dönemde adı birçok kişiyle anılan Ayça Ayşin Turan'dan aşk açıklaması

Son dönemde adı birçok kişiyle anılan Ayça Ayşin Turan'dan aşk açıklaması geldi. İşte haberin detayları...

Son dönemde adı birçok kişiyle anılan Ayça Ayşin Turan'dan aşk açıklaması

Ayça Ayşin Turan, kahve kavurucusu The Whirl'in etkinliğine katıldı. Oyuncu, "Kahveyi çok fazla tüketiyorum ben sanırım. Direk uyandığımda güne kahve ile başlarım" dedi. Uzun süredir bir projede yer almayan oyuncu, bunun sebebini de açıkladı.

Son dönemde adı birçok kişiyle anılan Ayça Ayşin Turan'dan aşk açıklaması

Ayça Ayşin Turan, "İnce eleyip sık dokuyorum, ama bunu biraz fazla yapıyorum. Bir projede yer alabilmem için o hikayenin benim içime sinmesi lazım. Bu olur, diyebilmem lazım. Kalbimin atıp, beni heyecanlandırması lazım. O yüzden en doğrusunu bekliyorum ve en doğrusu olana kadar acele etmeden karar vermek istiyorum. Okuduğum çok proje var ama en güzeliyle döneceğimden emin olabilirsiniz." diyerek en doğru projede karar kılacağını dile getirdi.

Son dönemde adı birçok kişiyle anılan Ayça Ayşin Turan'dan aşk açıklaması

"HAYATIMDA KİMSE YOK"
Geçtiğimiz aylarda, adı Umut Evirgen ile anılan Ayça Ayşin Turan, aşk iddiaları hakkında da, "Hayatımda kimse yok, flörtüm de yok. Olduğunda söz göreceksiniz." dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ayça Ayşin Turan'dan hayranlarını sevindiren haber
  Magazin

Ayça Ayşin Turan'dan hayranlarını sevindiren haber

Pınar Deniz elbisesiyle konuşuldu
  Magazin

Pınar Deniz elbisesiyle konuşuldu

İbrahim Tatlıses ile torunu arasında sular durulmuyor
  Magazin

İbrahim Tatlıses ile torunu arasında sular durulmuyor

Birbirlerine 1 liralık karşı tazminat davası açan Bülent Ersoy ile Mustafa Keser davasında flaş gelişme  
  Magazin

Birbirlerine 1 liralık karşı tazminat davası açan Bülent Ersoy ile Mustafa Keser davasında flaş gelişme  

Edis’e 70 bin kişilik konserde sevgi seli  
  Magazin

Edis’e 70 bin kişilik konserde sevgi seli  

Niran Ünsal ile Ahmet Kaya'nın görüntüleri 30 yıl sonra ortaya çıktı  
  Magazin

Niran Ünsal ile Ahmet Kaya'nın görüntüleri 30 yıl sonra ortaya çıktı  