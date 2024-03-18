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Ayça Ayşin Turan “Sevmek Yüzünden” filmindeki rolünü anlattı

22 Mart Cuma günü vizyona girecek “Sevmek Yüzünden” filminin başrol oyuncularından Ayça Ayşin Turan, rolü hakkında ilk kez konuştu. 

Ayça Ayşin Turan “Sevmek Yüzünden” filmindeki rolünü anlattı

İş ve özel hayatındaki olumsuzluklara rağmen yılmayan ve kaderini baştan yazan, bu sırada da hayatının aşkıyla tanışan İdil karakterini canlandıran oyuncu Ayça Ayşin Turan “Çoğu kişinin kendine yakın hissedeceği, ideallerine ulaşmak için çok çabalayan hayat dolu bir karakter” dedi. 

Ayça Ayşin Turan “Sevmek Yüzünden” filmindeki rolünü anlattı

PRT Film ve 2518 Film'in ortak yapımcılığında çekilen, yönetmenliğini Ahmet Kapucu'nun üstlendiği romantik komedi türündeki "Sevmek Yüzünden" filminin başrol oyuncusu Ayça Ayşin Turan canlandırdığı karakteri anlattı.

İş ve özel hayatında yaşadığı olumsuzluklara rağmen, kaderine baştan yön verme hedefindeki İdil karakterini canlandıran sanatçı; “İdil, idealleri olan ve ideallerine ulaşmak için çabalayan hayat dolu bir kız. Hayatın içinden, çoğu kişinin kendine yakın hissedeceği bir karakter” dedi.  

Ayça Ayşin Turan “Sevmek Yüzünden” filmindeki rolünü anlattı

Rolü üzerinde yaptığı çalışmaları ve setteki deneyimlerini de paylaşan yetenekli oyuncu; “Senaryo üzerinde karakterin tüm sahnelerini, her sahnedeki duygu durumunu analiz ederek çalışmayı seviyorum. Çalışırken senaryonun üzerine sürekli notlar alırım. Hikayeyi okuduğumda İdil bana bu heyecanı fazlasıyla hissettirdi. Çok güzel notlar aldım. Sette de çok eğlendik, çalışma arkadaşlarım tüm ekip gerçekten muhteşemdi" dedi. 

Ayça Ayşin Turan “Sevmek Yüzünden” filmindeki rolünü anlattı

“Sevmek Yüzünden” filminde Ayça Ayşin Turan’a Serhat Teoman eşlik ediyor. Seçil Çömlekçi ve Ahmet Kapucu’nun senaryosunu yazdığı,  kadın dayanışmasının yanı sıra etkileyici bir aşk hikayesinin doğuşuna da tanıklık edeceğimiz filmde Ezgi Şenler, Ali Gözüşirin, Ali Yoğurtçuoğlu, Yasemin Yazıcı, Gizem Kala ve Yıldız Kültür gibi birbirinden değerli isimler rol alıyor. 

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