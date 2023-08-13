27 yıllık eşi Arzum Onan'dan boşanan Mehmet Aslantuğ yazdıklarıyla şaşırttı!

27 yıllık eşi Arzum Onan'dan boşanan Mehmet Aslantuğ, tatile çıktı.



İmaj değiştiren oyuncu, tercihini Bozcaada'dan yana kullandı.



Instagram'dan fotoğraf paylaşan Aslantuğ, yazdıklarıyla da şaşırttı.



Oyuncu, "Yaralayan tüm yalanlara… Peki !" diye yazdı.



Aslantuğ, tatilde kendisine eşlik eden arkadaşlarına da teşekkür etti.

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