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27 yıllık eşi Arzum Onan'dan boşanan Mehmet Aslantuğ yazdıklarıyla şaşırttı!

27 yıllık eşi Arzum Onan'dan boşanan Mehmet Aslantuğ yazdıklarıyla şaşırttı! İşte detaylar...

27 yıllık eşi Arzum Onan'dan boşanan Mehmet Aslantuğ yazdıklarıyla şaşırttı!

27 yıllık eşi Arzum Onan'dan boşanan Mehmet Aslantuğ, tatile çıktı.

27 yıllık eşi Arzum Onan'dan boşanan Mehmet Aslantuğ yazdıklarıyla şaşırttı!
İmaj değiştiren oyuncu, tercihini Bozcaada'dan yana kullandı.

27 yıllık eşi Arzum Onan'dan boşanan Mehmet Aslantuğ yazdıklarıyla şaşırttı!
Instagram'dan fotoğraf paylaşan Aslantuğ, yazdıklarıyla da şaşırttı.

27 yıllık eşi Arzum Onan'dan boşanan Mehmet Aslantuğ yazdıklarıyla şaşırttı!
Oyuncu, "Yaralayan tüm yalanlara… Peki !" diye yazdı.

27 yıllık eşi Arzum Onan'dan boşanan Mehmet Aslantuğ yazdıklarıyla şaşırttı!
Aslantuğ, tatilde kendisine eşlik eden arkadaşlarına da teşekkür etti.

27 yıllık eşi Arzum Onan'dan boşanan Mehmet Aslantuğ yazdıklarıyla şaşırttı!

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