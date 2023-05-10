Mehmet Aslantuğ'a boşanma davası açan Arzum Onan'a desteği bakın kim veriyor?

27 yıllık eşi Mehmet Aslantuğ ile boşanacaklarını açıklayan Arzum Onan, önceki gün ilk defa görüntülendi.



Nişantaşı'nda annesi Serap Onan ile birlikte görüntülenen ünlü isim önce bir ayakkabı mağazasına girdi.



Çıkışta gazetecilere teşekür ederek soruları yanıtlamaktan kaçınan Onan, "Gerekli açıklamayı yapmıştım. Hassas bir süreç, sizlerden de anlayış bekliyorum. Hayırlısı olsun" demekle yetindi.

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