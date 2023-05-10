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Mehmet Aslantuğ'a boşanma davası açan Arzum Onan'a desteği bakın kim veriyor?

27 yıldır evli olduğu eşi Mehmet Aslantuğ ile boşanacaklarını açıklayan Arzum Onan, Nişantaşı'nda görüntülendi. İşte açıklamalar...

Mehmet Aslantuğ'a boşanma davası açan Arzum Onan'a desteği bakın kim veriyor?

27 yıllık eşi Mehmet Aslantuğ ile boşanacaklarını açıklayan Arzum Onan, önceki gün ilk defa görüntülendi.

Mehmet Aslantuğ'a boşanma davası açan Arzum Onan'a desteği bakın kim veriyor?
Nişantaşı'nda annesi Serap Onan ile birlikte görüntülenen ünlü isim önce bir ayakkabı mağazasına girdi.

Mehmet Aslantuğ'a boşanma davası açan Arzum Onan'a desteği bakın kim veriyor?
Çıkışta gazetecilere teşekür ederek soruları yanıtlamaktan kaçınan Onan, "Gerekli açıklamayı yapmıştım. Hassas bir süreç, sizlerden de anlayış bekliyorum. Hayırlısı olsun" demekle yetindi.

Mehmet Aslantuğ'a boşanma davası açan Arzum Onan'a desteği bakın kim veriyor?

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