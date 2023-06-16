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27 yıllık eşi Arzum Onan'dan boşanan Mehmet Aslantuğ'dan flaş itiraf...

27 yıllık eşi Arzum Onan'dan boşanan Mehmet Aslantuğ'dan flaş itiraf geldi. İşte detaylar...

27 yıllık eşi Arzum Onan'dan boşanan Mehmet Aslantuğ'dan flaş itiraf...

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, geçtiğimiz haftalarda 27 yıllık evliliklerini sonlandırmıştı. İkili, adliyeye el ele gel,p ele ele çıkmıştı. Boşanmayı Aslantuğ'un istediği ve hayatında biri olduğu da iddia edilmişti.

27 yıllık eşi Arzum Onan'dan boşanan Mehmet Aslantuğ'dan flaş itiraf...
Aslantuğ, Instagram'dan açıklama yaparak, boşanmayı eşinin istediğini belirtti. Sanatçı, "Biricik sevgili Arzum'u ben terk etmedim. Kalbimi başka birine vermedim. Bir yıl önce; dikkatli, özenli, saygılı bir ifadeyle şunu söyledi: "Birkaç yıldır baş etmeye çabaladığım; ama edemediğim bir durum var. Artık karı koca gibi hissetmiyorum. Kendime ait bir evde yaşamak istiyorum." Ben de... Pek kolay olmasa da... Anlayışla, saygıyla karşıladım elbette. Küskün davranmadım. Sadece şunu söyledim: "Böyle bir durumu yönetemem. O halde hukuken de ayrılalım. Davayı da sen aç ve tamamen özgür ol, kendini öyle ara."
Hepsi budur ve aylardır benim için de hiç kolay olmamıştır. Çok kıymetli bir dost olarak kalacaktır. Biricik evladımızın kalbi de kendi gibi güzel annesi olarak. Lütfen bana; ya da ona yüklenmeyin artık. İkimiz de kalan hayatımıza/ başkaca sorumluluklarımıza sahip çıkmaya çalışalım" diye yazdı.

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