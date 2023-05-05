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Mehmet Aslantuğ'a boşanma davası açan Arzum Onan'ın davadaki detayı dikkat çekti

Arzum Onan-Mehmet Aslantuğ çiftinin 27 yıllık evliliğini bitirmesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

Mehmet Aslantuğ'a boşanma davası açan Arzum Onan'ın davadaki detayı dikkat çekti

Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Arzum Onan-Mehmet Aslantuğ çiftinin evliliği resmen bitiyor! Geçtiğimiz günlerde ilk kez Günaydın'ın gündeme getirdiği boşanma haberinin ardından Onan yaptığı açıklamada "Mehmet son derece saygın bir mücadele sürecinde, üstelik seçime sadece 15 gün kalmışken; hakkımızda çıkan habere yönelik cevap vermek zorunda olmak son derece üzücü" demişti.

Mehmet Aslantuğ'a boşanma davası açan Arzum Onan'ın davadaki detayı dikkat çekti
O AÇIKLAMADAN ÖNCE MAHKEMEYE BAŞVURDU

Ancak Onan'ın bu mesajı atmadan günler önce yani 28 Şubat tarihinde mahkemeye başvurarak eşine boşanma davası açtığı ortaya çıktı. Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülecek davanın psikolojik şiddet gerekçesiyle açıldığı öğrenildi.

Mehmet Aslantuğ'a boşanma davası açan Arzum Onan'ın davadaki detayı dikkat çekti

"İLİŞKİMİZ BİR YORGUNLUKTAN GEÇİYOR"

Onan şunları söyledi: "Daha depremin yaralarını saramamışken, ülkece acılı ve zor günlerden geçerken, Mehmet son derece saygın bir mücadele sürecinde üstelik seçime sadece 15 gün kalmışken; hakkımızda çıkan habere yönelik cevap vermek zorunda olmak son derece üzücü! 30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil 'psikolojik şiddet' , her daim yanımda olan ve beni destekleyen kişiliği bu türden dedikodulara malzeme olmayı asla haketmez. Zamanla her ilişkinin yaşadığı/yaşayabileceği bir yorgunluktan geçiyor olmak; asla birbirimize olan sevgimizi, saygımızı ve ailemizin durduğu yeri değiştirmez" ifadelerini kullandı.

Mehmet Aslantuğ'a boşanma davası açan Arzum Onan'ın davadaki detayı dikkat çekti

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