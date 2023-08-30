  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Mehmet Aslantuğ yeni aşka mı yelken açtı?

Ünlü sanatçı Mehmet Aslantuğ yeni aşka mı yelken açtı? İşte detaylar...

Mehmet Aslantuğ yeni aşka mı yelken açtı?

Snob Magazin'in özel haberine göre; 27 yıldır evli olan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 29 Mayıs'ta anlaşmalı boşanmıştı.

Mehmet Aslantuğ yeni aşka mı yelken açtı?
Çift, adliyeye el ele girip, el ele çıkmıştı. Pınar Şipaloğlu, 27 yıllık eşi Arzum Onan'dan 29 Mayıs'ta anlaşmalı boşanan Mehmet Aslantuğ ile birlikte olduğunu söyledi.

Mehmet Aslantuğ yeni aşka mı yelken açtı?
Instagram'dan fotoğraf paylaşan Şipaloğlu, "Duyduğunuz dedikodular asılsız değildir! Sesizliğimin sebebi bir küçük ada meselesi... Evet adada artık evim var ve evet Mehmet Aslantuğ, evet evet evet. Yeter" yazarak, kalp emojisi koyarak, birlikte olduğunu söyledi.

Mehmet Aslantuğ yeni aşka mı yelken açtı?
Aslantuğ, geçtiğimiz günlerde, "Acı çektim, üzüldüm... İhanet yok. Boşanmayı ben istemedim" demişti.

Mehmet Aslantuğ yeni aşka mı yelken açtı?
Bozcaada'da tanıştıkları iddia edilen Mehmet Aslantuğ ile Pınar Şipaloğlu'nun üç haftadır birlikte olduğu söyleniyor.

Mehmet Aslantuğ yeni aşka mı yelken açtı?

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

27 yıllık eşi Arzum Onan'dan boşanan Mehmet Aslantuğ yazdıklarıyla şaşırttı!
  Magazin

27 yıllık eşi Arzum Onan'dan boşanan Mehmet Aslantuğ yazdıklarıyla şaşırttı!

27 yıllık eşi Arzum Onan'dan boşanan Mehmet Aslantuğ'dan flaş itiraf...
  Magazin

27 yıllık eşi Arzum Onan'dan boşanan Mehmet Aslantuğ'dan flaş itiraf...

Arzum Onan ile 27 yıllık evliliğini bitiren Mehmet Aslantuğ yeni bir aşka yelken açtı
  Magazin

Arzum Onan ile 27 yıllık evliliğini bitiren Mehmet Aslantuğ yeni bir aşka yelken açtı

Meclis’e giremeyen Mehmet Aslantuğ'dan ilk açıklama
  Gündem

Meclis’e giremeyen Mehmet Aslantuğ'dan ilk açıklama

Mehmet Aslantuğ'dan boşanacağı eşi Arzum Onan'a anlamlı mesaj  
  Magazin

Mehmet Aslantuğ'dan boşanacağı eşi Arzum Onan'a anlamlı mesaj  

Mehmet Aslantuğ'a boşanma davası açan Arzum Onan'a desteği bakın kim veriyor?
  Magazin

Mehmet Aslantuğ'a boşanma davası açan Arzum Onan'a desteği bakın kim veriyor?