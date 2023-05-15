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Meclis’e giremeyen Mehmet Aslantuğ'dan ilk açıklama

Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili adayı olanı oyuncu Mehmet Aslantuğ, TBMM'ye giremedi.

Meclis’e giremeyen Mehmet Aslantuğ'dan ilk açıklama

Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş’ın teklifi üzerine Muğla birinci sıradan milletvekili adayı olmuştu.

Meclis’e giremeyen Mehmet Aslantuğ'dan ilk açıklama

Muğla’da resmi olmayan sonuçlara göre sandıkların yüzde 99.75’i açıldı. CHP yüzde 37.45, AKP yüzde 23.91, İYİ Parti yüzde 17.22, MHP yüzde 6.07, TİP ise yüzde 5.55 oy aldı. 39 bin 387 oyda kalan TİP’in adayı Mehmet Aslantuğ, TBMM’ye giremedi.

 Aslantuğ'dan ilk açıklama geldi. Oyuncu, "Kendimize açıklayacak kelimelerimiz yoksa eğer, hayatı anlamak da zorlaşıyor. Önemli olmaya değil, değerli olmaya dair yolculuk içindeyiz. Bir sınırı/sonu da yok elbette. Sanatın siperliğine itirazım vardı, gereğini yapmaya çalıştım. An itibarıyla da “Sanatta kendini değil, kendinde sanatı sevmeye çalışanlarla bu ömrü tamamlarım. Gönlünü, pusulasını açan herkese, tanıdığı sevdiği yerden bin selam olsun" dedi. 

Meclis’e giremeyen Mehmet Aslantuğ'dan ilk açıklama

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