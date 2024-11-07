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Ünlü çift Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor

Ünlü çift Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor. İşte detaylar...

Ünlü çift Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor

Beş yıl önce evlenen Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor.

Ünlü çift Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor
Akkuş, boşanma dilekçesini paylaşarak, ayrılacaklarını açıkladı.

Ünlü çift Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor
Akkuş, mutsuz olduğu için boşanma davası açtığıı söyledi.

 

 

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