Ünlü çift Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor

Beş yıl önce evlenen Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor.



Akkuş, boşanma dilekçesini paylaşarak, ayrılacaklarını açıkladı.



Akkuş, mutsuz olduğu için boşanma davası açtığıı söyledi.

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