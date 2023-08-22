  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Tarkan Monaco Yıldızlar Salonu’nda

Monte Carlo la Société des Bains de Mer (SBM), 19 Ağustos’ta Monte Carlo Yıldızlar Salonu’nda Tarkan’ı bir kez daha ağırladı.

Tarkan Monaco Yıldızlar Salonu’nda

Fransız Rivierası’nın gözdesi Monaco’nun Monte Carlo şehrinde Monte Carlo la Société des Bains de Mer (SBM) tarafından gerçekleştirilen, Monte Carlo Sporting Festival 2023’ün  açılışını Chris Isaak gerçekleştirdi.

Tarkan Monaco Yıldızlar Salonu’nda

Ricky Martin, Norah Jones, Seal, Sting, Robbie Willams, Mika, Eros Ramazotti, Nile Rodgers&Chic gibi sanatçıların yer aldığı festivalin kapanış konserinde Megastar Tarkan sahne aldı. 

Sahnede 2 saat kalan sanatçı yaklaşık 21 şarkı seslendirdi. Yoğun istek üzerine biss için tekrar sahneye çıktı. 

Tarkan Monaco Yıldızlar Salonu’nda

İLK KEZ KENDİ TASARLADIĞI KIYAFETLER İLE SAHNE ALDI 

İlk kez kendi tasarladığı kıyafetler ile sahne alan MEGASTAR sahnede 2 farklı kostüm giydi. Tarkan’ın tasarladığı kostümleri Gökay Gündoğdu hayata geçirdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Sinan Akçıl'dan Tarkan'a Disney göndermesi
  Magazin

Sinan Akçıl'dan Tarkan'a Disney göndermesi

Tarkan'dan tatil pozu
  Magazin

Tarkan'dan tatil pozu

Sinan Oğan ile Tarkan aynı bölükte askerlik yaptı
  Gündem

Sinan Oğan ile Tarkan aynı bölükte askerlik yaptı

Dila Tarkan ve Sima Tarkan Namibya'ya gitti. O detay dikkat çekti!
  Cemiyet

Dila Tarkan ve Sima Tarkan Namibya'ya gitti. O detay dikkat çekti!

Dila Tarkan'dan yeni imaj
  Cemiyet

Dila Tarkan'dan yeni imaj

Abla kardeş dayanışması
 

Abla kardeş dayanışması