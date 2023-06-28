Dila Tarkan ve Sima Tarkan Namibya'ya gitti. O detay dikkat çekti!

Dila Tarkan ile Sima Tarkan, Namibya'ya gitti.



Sosyetik güzeller, Afrika'da halkla çektirdiği kareleri paylaştı.



Halkın şortla dolaşıp, Tarkan Kardeşler'in kazakla olması bazı takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.



"Bir üşüyen sizsiniz galiba" yorumuna Dila Tarkan, "Evet alışmış onlar herhalde" karşılığını verdi.

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