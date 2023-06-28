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Dila Tarkan ve Sima Tarkan Namibya'ya gitti. O detay dikkat çekti!

Dila Tarkan ve Sima Tarkan Namibya'ya gitti. O detay dikkat çekti. İşte haberin detayları...

Dila Tarkan ve Sima Tarkan Namibya'ya gitti. O detay dikkat çekti!

Dila Tarkan ile Sima Tarkan, Namibya'ya gitti.

Dila Tarkan ve Sima Tarkan Namibya'ya gitti. O detay dikkat çekti!
Sosyetik güzeller, Afrika'da halkla çektirdiği kareleri paylaştı.

Dila Tarkan ve Sima Tarkan Namibya'ya gitti. O detay dikkat çekti!
Halkın şortla dolaşıp, Tarkan Kardeşler'in kazakla olması bazı takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Dila Tarkan ve Sima Tarkan Namibya'ya gitti. O detay dikkat çekti!
"Bir üşüyen sizsiniz galiba" yorumuna Dila Tarkan, "Evet alışmış onlar herhalde" karşılığını verdi.

Dila Tarkan ve Sima Tarkan Namibya'ya gitti. O detay dikkat çekti!

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