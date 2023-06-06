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SnobMagazin.com

Abla kardeş dayanışması

Herbal Essences, Türkiye’deki ilk marka elçisi Gamze Erçel’i Mandarin Oriental Bosphorus’ta gerçekleştirdiği etkileyici bir lansmanla duyurdu.

Abla kardeş dayanışması

Güzellik dünyasının, sosyal medya fenomenlerinin ve basının bir araya geldiği davete Gizem Hatipoğlu, Dila Tarkan ve Tuğçe Postoğlu gibi çok sayıda isimler katıldı. Davette Gamze Erçel'in yanı sıra Dila Tarkan ve Gizem Hatipoğlu gibi isimler yaz renklerinden oluşan kombinleriyle bir hayli dikkat çektiler. 

Abla kardeş dayanışması

Etkinlik sonrası gazetecilerin sorularına cevap veren Gamze Erçel, son dönemde ablası Hande Erçel’in ve kendisinin markalar tarafından sıkça tercih edilmesiyle ilgili olarak, “Bu durum bizi çok mutlu ediyor. Yapacağımız iş anlaşmalarında mutlaka birbirimizin fikrini alırız. Hande’nin öngörüsü bu anlamda çok iyi. O da bu projenin bir parçası olmamı çok istedi. Keza oda benden fikir alır. Bu anlamda abla kardeş dayanışması var diyebilirim.” dedi.

Abla kardeş dayanışması

MAVİ’Yİ BENDEN ÇOK HANDE GÖRÜYOR

Kızı Aylin Mavi’nin sorulması üzerine ise “Günlerimiz çok güzel geçiyor. Mavi’yi benden çok neredeyse teyzesi görüyor. Onların ilişkisini görünce kızmıyor değilim. Hande’nin yanına gittiğinde eve gelmek istemiyor. Bu konu da dertliyim anlayacağınız.” diyerek gülümsedi.

Abla kardeş dayanışması

 

 

 

 

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